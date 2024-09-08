Cisjordania reabre todas las escuelas pese a la segunda ola de la pandemia

Más de 350.000 alumnos de preescolar y parte de primaria volvieron a las aulas en el primer día hábil de Cisjordiania, con estrictos protocolos de higiene en medio de un segunda oleada de contagios de coronavirus que azota con fuerza los territorios palestinos.