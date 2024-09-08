Asesinaron a un argentino en un ataque terrorista en Cisjordania
Adrián Marcelo Podzamczer es una de las tres víctimas que dejó el violento hecho. El atentado tuvo lugar en la frontera entre Jordania y Cisjordania.
Adrián Marcelo Podzamczer es una de las tres víctimas que dejó el violento hecho. El atentado tuvo lugar en la frontera entre Jordania y Cisjordania.
Más de 350.000 alumnos de preescolar y parte de primaria volvieron a las aulas en el primer día hábil de Cisjordiania, con estrictos protocolos de higiene en medio de un segunda oleada de contagios de coronavirus que azota con fuerza los territorios palestinos.