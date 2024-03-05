Los Pumas 7’s ya tienen sus rivales para el Seven de Hong Kong
El equipo nacional ya sabe quienes serán sus adversarios en la próxima etapa del Circuito Mundial en tierras asiáticas.
El equipo nacional ya sabe quienes serán sus adversarios en la próxima etapa del Circuito Mundial en tierras asiáticas.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora tienen todo listo para sexta etapa del Circuito Mundial.
La marplatense participó de la qualy en el Torneo 4 estrellas del Circuito Mundial de Itapema junto a Maia Najul y quedaron eliminadas luego de la primera presentación. Lo mismo sucedió con Amieva y Tomás Capogrosso en el segundo encuentro.