Cecilia Peralta quedó afuera de la qualy en el World Tour de Itapema

La marplatense participó de la qualy en el Torneo 4 estrellas del Circuito Mundial de Itapema junto a Maia Najul y quedaron eliminadas luego de la primera presentación. Lo mismo sucedió con Amieva y Tomás Capogrosso en el segundo encuentro.