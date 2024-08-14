Circuito ITF

Cavallo debutó con éxito en Bulgaria
Fernando Cavallo tuvo un buen estreno en el M15 de Sofía donde está compitiendo esta semana y se metió en segunda ronda.
Fernando Cavallo tuvo un buen estreno en el M15 de Sofía donde está compitiendo esta semana y se metió en segunda ronda.
La tenista marplatense cayó en el juego decisivo del W15 que se disputó en la localidad española de Palmanova iniciando una gira por el Viejo Continente que derivará en los grandes torneos planteados para la presente temporada. Ahora participará en un certamen del mismo nivel, pero en Turquía.