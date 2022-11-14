Cerca de la definición en el Circuito Costa Atlántica de SUP
El Puesto 1 recibió a la segunda fecha del Circuito Costa Atlántica y los resultados dejaron todo abierto para definir los campeones del año en la última fecha.
El Puesto 1 recibió a la segunda fecha del Circuito Costa Atlántica y los resultados dejaron todo abierto para definir los campeones del año en la última fecha.
En la continuidad del Circuito Costa Atlántica de Stand Up Paddle, se realizarán este fin de semana dos fechas. Será la segunda para la disciplina SUP Surf y también la segunda para las modalidades de Race.
La primera fecha será este sábado 21, a partir de las 8, en el balneario N° 1 de Punta Mogotes, para la modalidad SUP Surf. También competirá la siempre atractiva disciplina Longboard.