CIclista Junín

Quilmes ganó su primer partido en la ruta
El "cercevero" en el debut de Álvaro Chervo, venció a Ciclista de Junín como visitante por 78 a 75 por la Liga Argentina. "Juane" De La Fuente fue el goleador con 19.
El "cercevero" en el debut de Álvaro Chervo, venció a Ciclista de Junín como visitante por 78 a 75 por la Liga Argentina. "Juane" De La Fuente fue el goleador con 19.
Después de mucho tiempo, el “cervecero” volverá a ser local por la Liga Argentina cuando reciba el viernes y el domingo a Ciclista de Junín y Gimnasia de La Plata, respectivamente. Comenzaron a venderse las entradas para el público que podrá volver a acompañar a su equipo.