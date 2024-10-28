CIclista Junín

Quilmes comenzó con la venta de entradas para su regreso al Polideportivo

Después de mucho tiempo, el “cervecero” volverá a ser local por la Liga Argentina cuando reciba el viernes y el domingo a Ciclista de Junín y Gimnasia de La Plata, respectivamente. Comenzaron a venderse las entradas para el público que podrá volver a acompañar a su equipo.