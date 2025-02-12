¿Por qué aparecieron carpinchos teñidos de verde en Entre Ríos?
Los expertos explicaron que los carpinchos están “teñidos” producto de las cianobacterias. Se trata de organismos que se encuentran en sectores acuáticos donde hay poca corriente.
Los expertos explicaron que los carpinchos están “teñidos” producto de las cianobacterias. Se trata de organismos que se encuentran en sectores acuáticos donde hay poca corriente.
Se trata de Chascomús y General Pinto. El objetivo del anuncio es que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.
Pueden encontrarse en las aguas que se usan en verano para refrescarse y provocan una amplia variedad de infecciones.