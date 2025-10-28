Misterio en Chernobyl: encontraron perros con pelaje azul cerca de la planta nuclear
“No tenían ese color semanas atrás”, advirtieron desde la organización Dogs of Chernobyl, que monitorean los animales en la zona radioactiva.
“No tenían ese color semanas atrás”, advirtieron desde la organización Dogs of Chernobyl, que monitorean los animales en la zona radioactiva.
Tras una explosión que terminó con el colapso del Reactor 4 de la planta de energía en lo que ahora es Ucrania, ocurrió el peor accidente nuclear de la historia y las consecuencias se siguen midiendo en la actualidad.
Nino Ramella, destacado periodista marplatense, en referencia a su visita a Chernobyl, manifestó que "en el lugar, hay stands de souvenirs, donde te venden mascaras, imanes para la heladera, que banalizan un lugar donde ocurrió una gran tragedia".