De la Puna a Mar del Plata, una chef recorrió el país presentando su milanesa de llama

Elina Ramos es una cocinera amateur oriunda de la localidad de El Peñón, a 580 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Esta semana, visitó Espacio Clarín y dialogó con El Marplatense. "Nunca me imaginé que esto iba a pasar, yo elaboraba comidas para los turistas", contó.