Mataron a puñaladas al chef de un reconocido restaurante de Pinamar en su departamento
Se trata de Nicolás Eduardo Tapia Páez, de 36 años. Fue hallado por su compañera de alquiler, semidesnudo y con heridas de arma blanca.
Se trata de Nicolás Eduardo Tapia Páez, de 36 años. Fue hallado por su compañera de alquiler, semidesnudo y con heridas de arma blanca.
La iniciativa fue lanzada por el Círculo de Políticas Ambientales, con el objetivo de impulsar un Sistema Nacional de Trazabilidad de la pesca, para saber qué, quién, cómo, cuándo y dónde se pesca, procesa y transporta.
Elina Ramos es una cocinera amateur oriunda de la localidad de El Peñón, a 580 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Esta semana, visitó Espacio Clarín y dialogó con El Marplatense. "Nunca me imaginé que esto iba a pasar, yo elaboraba comidas para los turistas", contó.