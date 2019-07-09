El chavismo y la oposición retoman el diálogo con las elecciones en la mira
Los mediadores son optimistas, a pesar de los incumplimientos de Maduro.
Los mediadores son optimistas, a pesar de los incumplimientos de Maduro.
El "Negro", la figura del "Tiburón" en la última Superliga y durante la temporada en la B Nacional, se mudará a Avellaneda. El "Rojo" le ganó la pulseada a Central y se quedó con el goleador del elenco marplatense.
El delantero de Aldosivi recibió el alta médica, al igual que Ozuna. En tanto, Matías Pisano se encuentra en duda.