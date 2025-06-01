Charla gratuita sobre accidentes domésticos durante la infancia en la Farmacia Güemes
Será este jueves a las 18 en la sucursal ubicada en Güemes y Gascón. Se requiere inscripción previa.
Será este jueves a las 18 en la sucursal ubicada en Güemes y Gascón. Se requiere inscripción previa.
Será este viernes desde las 18:00 con acceso gratuito y sin inscripción previa. Se pide que los asistentes lleven un alimento no perecedero.
Se realizará mañana a las 18 en Farmacia Güemes, ubicada en Güemes y Gascón, y está a cargo por el médico especialista en la enfermedad, Esteban Dottavio.
Comenzarán este lunes en el Espacio Cova. La entrada será con un alimento no perecedero para donar a diferentes ONG’s.