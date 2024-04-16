Enfermedad de Chagas: más de un millón y medio de personas la padecen en Argentina
La licenciada en Salud y ex directora del Municipio en esa área, Patricia Fortina explicó cómo se contagia, los síntomas y su tratamiento.
La licenciada en Salud y ex directora del Municipio en esa área, Patricia Fortina explicó cómo se contagia, los síntomas y su tratamiento.
Se trata de Florencia Chagas, la primera argentina elegida por un equipo de la WNBA. Actualmente juega en Italia y fue seleccionada por la franquicia Indiana Fever en el puesto 31 del draft realizado en la noche de este jueves. La reacción de Campazzo.