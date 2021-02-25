Los beneficios de las grasas
Especialistas en nutrición sostienen que es importante consumir todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas.
Especialistas en nutrición sostienen que es importante consumir todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas.
Agustina Murcho de @nutricion.ag es Lic. en Nutrición y especializada en trastornos alimenticios. Afirma que vivimos en un mundo donde abunda el culto al cuerpo, lo cien por ciento saludable y las dietas, pero nadie habla del riesgo de someterse a dietas.