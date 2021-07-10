Zeballos se quedó sin gloria en Wimbledon
El zurdo del Edison Lawn Tennis, junto con el español Marcel Granollers, cayó en la final de dobles de Wimbledon por 6-4, 7-6, 2-6 y 7-5 cerrando una semana de muy buen tenis.
El zurdo del Edison Lawn Tennis, junto con el español Marcel Granollers, cayó en la final de dobles de Wimbledon por 6-4, 7-6, 2-6 y 7-5 cerrando una semana de muy buen tenis.
La tenista marplatense perdió en el cuadro de singles y dobles del torneo Junior que se está desarrollando en Roehampton, Gran Bretaña. Ahora se enfocará en su primer Wimbledon Junior desde el fin de semana y a la espera del sorteo del cuadro.
La marplatense está preparando su participación en Wimbledon Junior y comenzó a disputar un certamen en césped donde ganó en primera ronda tanto de dobles como de singles.