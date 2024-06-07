cervecería

Llega una nueva edición del Festival Yeca: descuentos exclusivos y distintos tipos de entretenimiento
A diferencia de su primera realización, hoy se desarrollará desde las 19 en Córdoba y Alvarado.
A diferencia de su primera realización, hoy se desarrollará desde las 19 en Córdoba y Alvarado.
El empleado es contacto estrecho de dos positivos. Tras presentar síntomas, se realizó un hisopado. Mientras esperan el resultado, la empresa desinfectó el lugar y dispuso personal de otras sucursales para poder abrir este viernes.
El bar estuvo en la arteria comercial durante 6 años, pero la crisis sanitaria y económica por el coronavirus hizo que cerraran sus puertas.