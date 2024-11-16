Centros de formación profesional

Está abierta la inscripción a los cursos de capacitación en oficios
Son ofrecidos por las Escuelas de Formación Profesional de Mar del Plata y Batán. La oferta incluye propuestas cuatrimestrales y anuales en más de 20 áreas profesionales.
Son ofrecidos por las Escuelas de Formación Profesional de Mar del Plata y Batán. La oferta incluye propuestas cuatrimestrales y anuales en más de 20 áreas profesionales.
En el marco de la pandemia por el Covid-19, y con la intención de aportar al personal que se desempeña en el área de Salud, desde la Municipalidad de General Pueyrredon, brindó una capacitación a las docentes de las Escuelas de Formación Profesional N° 2 y N° 5.