Centros de formación profesional

Escuelas de Formación Profesional confeccionarán ambos y barbijos para el personal de Salud

En el marco de la pandemia por el Covid-19, y con la intención de aportar al personal que se desempeña en el área de Salud, desde la Municipalidad de General Pueyrredon, brindó una capacitación a las docentes de las Escuelas de Formación Profesional N° 2 y N° 5.