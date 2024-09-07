Este mes se realizarán las elecciones en los centros de estudiantes de la Universidad local
Habrá votaciones del lunes 9 al viernes 13 y del lunes 16 al viernes 20. Será en las distintas facultades, en la Escuela de Medicina y en el Colegio Illia.
Habrá votaciones del lunes 9 al viernes 13 y del lunes 16 al viernes 20. Será en las distintas facultades, en la Escuela de Medicina y en el Colegio Illia.
Esa fue la respuesta de la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), quienes calificaron el hecho como “una nueva expresión de intolerancia y estigmatización”.
La Universidad regresó a la presencialidad luego de un año y medio de cursado virtual debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19. Gonzalo Salord, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, manifestó que "si bien la vacunación no es obligatoria, se recomienda contar al menos