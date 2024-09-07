UNMDP: "En Mar del Plata no es obligatoria la vacunación para el retorno a la presencialidad"

La Universidad regresó a la presencialidad luego de un año y medio de cursado virtual debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19. Gonzalo Salord, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, manifestó que "si bien la vacunación no es obligatoria, se recomienda contar al menos