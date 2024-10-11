Se realizará en el CEF N°1 la tercera edición de la Expo Educativa
Será con entrada libre y gratuita. Habrá stands, actividades interactivas y la participación de destacados oradores del ámbito educativo y cultural.
Será con entrada libre y gratuita. Habrá stands, actividades interactivas y la participación de destacados oradores del ámbito educativo y cultural.
A pesar de que en abril el municipio anunció que se haría cargo de las obras para poner en funcionamiento el natatorio del Centro de Educación Física, todavía no iniciaron los trabajos. "Se pasan la pelota entre la municipalidad y la provincia", afirmaron desde Suteba.
La comuna confirmó que se hará responsable por las obras de reparación de la pileta cubierta del Centro de Educación Física, que permanece cerrada hace un año. Los trabajos de refacción incluirán la reparación completa del sistema de gas, calderas, filtraciones en los techos y sanitarios nuevos.