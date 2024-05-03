Cédula Verde

Eliminarán la cédula azul y la verde no tendrá vencimiento
El Ministerio de Justicia decidió hoy que ya no será necesario emitir un documento adicional para autorizar a terceros a conducir un vehículo.
El Ministerio de Justicia decidió hoy que ya no será necesario emitir un documento adicional para autorizar a terceros a conducir un vehículo.
La resolución da la posibilidad de tener estos documentos unificados, incluido el registro de conducir, desde la App Mi Argentina. En esta nota te detallamos paso por paso cómo hacerlo.