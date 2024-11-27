Cédula azul digital: "Hay una economía de gasto bastante importante"
Señaló Carlos Freijo, gerente de la Cámara de Comercio Automotor. No obstante puso en duda su efectividad en caso de no haber señal.
Señaló Carlos Freijo, gerente de la Cámara de Comercio Automotor. No obstante puso en duda su efectividad en caso de no haber señal.
El Ministerio de Justicia decidió hoy que ya no será necesario emitir un documento adicional para autorizar a terceros a conducir un vehículo.
La resolución da la posibilidad de tener estos documentos unificados, incluido el registro de conducir, desde la App Mi Argentina. En esta nota te detallamos paso por paso cómo hacerlo.