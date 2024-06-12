"Chechu" Peralta va por la clasificación olímpica con Argentina
Cecilia Peralta será parte de una de la dos duplas que disputarán el clasificatorio olímpico en Asunción del Paraguay.
Cecilia Peralta será parte de una de la dos duplas que disputarán el clasificatorio olímpico en Asunción del Paraguay.
La dupla integrada por la marplatense Cecilia Peralta y Maia Najul disputaron un nuevo torneo de su gira de Futures por Europa y fue con un balance positivo alcanzando los cuartos de final.
En la tercera participación de la marplatense Cecilia “Chechu” Peralta junto a Maia Najul en el Circuito Future del Pro Tour, terminaron en el quinto puesto del certamen en Ciro Marina.
La marplatense Cecilia Peralta, junto a Maia Najul, alcanzaron el tercer puesto en el Future de Lecce, Italia torneo que forma parte del Pro Tour de Beach Volleyball sumando un gran resultado para la gira que ahora continuará.
La marplatense Cecilia Peralta tuvo su primera de cinco fechas en el Tour Profesional FIVB de Beach Volley que se realizó en Italia. El saldo fue con dos derrotas.
En la continuidad del Circuito Argentino BNA+, este domingo Gallay/Peralta y Salema/Sosaya se consagraron como campeones de la 3º Etapa en Mar del Plata. La Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, y el Subsecretario, Daniel Díaz, estuvieron presentes en la ceremonia de premiación.
En la 3° Etapa del certamen disputada en Montevideo, la dupla integrada por la marplatense Cecilia Peralta y Maia Najul avanzó hasta cuartos de final donde cayeron con la dupla brasilera integrada por Angela/Neide. En la misma instancia cayeron Gallay/Pereyra.
La marplatense participó de la qualy en el Torneo 4 estrellas del Circuito Mundial de Itapema junto a Maia Najul y quedaron eliminadas luego de la primera presentación. Lo mismo sucedió con Amieva y Tomás Capogrosso en el segundo encuentro.
Recién arribado al país, luego de la clasificación olímpica del equipo femenino nacional de Beach Volley, el entrenador marplatense Pablo del Coto habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que representa este paso que han dado: “era muy importante para la continuidad del proyecto”.
La marplatense Cecilia Peralta jugará con Brenda Churin la Continental Cup de Beach Volley en Paraguay buscando una plaza olímpica. La otra pareja será Gallay-Pereyra junto a quienes se prepararon en Mar del Plata.