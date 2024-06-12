Cecilia Peralta

Peralta y Gallay triunfaron en la 3° fecha

En la continuidad del Circuito Argentino BNA+, este domingo Gallay/Peralta y Salema/Sosaya se consagraron como campeones de la 3º Etapa en Mar del Plata. La Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, y el Subsecretario, Daniel Díaz, estuvieron presentes en la ceremonia de premiación.