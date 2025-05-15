La Joaqui rompió el silencio: su dura historia y el apoyo clave de Cazzu
La Joaqui revela su historia: el infierno que vivió y el apoyo fundamental de Cazzu.
La Joaqui revela su historia: el infierno que vivió y el apoyo fundamental de Cazzu.
Una experiencia en primera persona sobre el fenómeno musical que moviliza a los más jóvenes. Un breve recorrido por su historia y referentes. Un lenguaje universal que se estacionó y creó un estilo propio junto a una cultura que planea perdurar.
El evento que reúne a los grandes exponentes del Trap, Rap, Indie, Rock y la cultura urbana los próximos 23 y 24 de enero, propone dos jornadas completas cargadas de arte, gastronomía, foodtrucks, actividades y shows sin pausa.