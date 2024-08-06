Descubren a quienes hirieron a un hombre que estaba cazando en La Polola
El pasado 4 de junio la víctima recibió un disparo, por el que tuvo que ser operado y hoy está fuera de peligros. Esta tarde detuvieron a los moradores de una estancia.
El pasado 4 de junio la víctima recibió un disparo, por el que tuvo que ser operado y hoy está fuera de peligros. Esta tarde detuvieron a los moradores de una estancia.
Personal de Patrulla Rural de Balcarce detuvo a tres cazadores furtivos a la altura de la sierra La Vigilancia, de la ciudad de Balcarce.