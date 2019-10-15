Murió Cacho Castaña
El músico de 77 años se encontraba internado desde el 4 de octubre cuando ingresó de urgencia por una bacteria en los pulmones.
El músico de 77 años se encontraba internado desde el 4 de octubre cuando ingresó de urgencia por una bacteria en los pulmones.
Según confirmó a los medios la jefa de prensa del cantante, Leticia Gourdin, el cuadro del cantante se agravó por una bacteria que afectó sus pulmones y debió ser trasladado nuevamente al centro asistencial, donde desde ayer es tratado con antibióticos.