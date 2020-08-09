Con 6 nuevos pacientes, suman 19 los casos activos internados en el HPC
Así lo informaron las autoridades del establecimiento. Además, se detalló el alta para seguimiento domiciliario por coronavirus a una mujer de 62 años.
Así lo informaron las autoridades del establecimiento. Además, se detalló el alta para seguimiento domiciliario por coronavirus a una mujer de 62 años.
Tras varias semanas sin registrar nuevos casos de coronavirus en el distrito, el domingo 20 de julio se confirmó un contagio, del cual se desprendieron como positivos sus contactos estrechos.