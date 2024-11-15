La UCIP rechaza la radicación de supermercados ilegales: "Destruyen a los pequeños y medianos comercios"

La UCIP expresó su preocupación ante la posibilidad de que una cadena multinacional de supermercados abra cuatro nuevas unidades de su cadena en Mar del Plata, superando el cupo permitido. Blas Taladrid, presidente de la UCIP, manifestó que "a sabiendas están trabajando para poder lograr tener un he