Atraparon en el Carrefour de Constitución a un mechero de ropa deportiva
El sujeto, de 23 años, fue descubierto cuando se metía varias prendas entre sus ropas. El personal de seguridad lo demoró y la Policía lo detuvo.
El sujeto, de 23 años, fue descubierto cuando se metía varias prendas entre sus ropas. El personal de seguridad lo demoró y la Policía lo detuvo.
El hecho ocurrió en el hipermercado ubicado en la avenida Constitución al 7500.
El SECZA se reunió con el director de la firma a nivel local y también solicitó mantener las condiciones laborales de más de 240 trabajadores de Carrefour.
El hecho ocurrió esta tarde en el Carrefour de avenida Constitución al 7500.
La bancada integrada por Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio presentó un pedido de informes por la radicación de cuatro supermercados en Mar del Plata. Se trata de nuevas sucursales de una cadena que ya habría alcanzado el límite vigente por normativa municipal y provincial.
La UCIP expresó su preocupación ante la posibilidad de que una cadena multinacional de supermercados abra cuatro nuevas unidades de su cadena en Mar del Plata, superando el cupo permitido. Blas Taladrid, presidente de la UCIP, manifestó que "a sabiendas están trabajando para poder lograr tener un he