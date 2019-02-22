Cuadernos: liberaron a Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz
El juez federal Claudio Bonadio decidió este viernes otorgarle la excarcelación a la imputada colaboradora, que está procesada por lavado de dinero y estaba detenida desde octubre.
El juez federal Claudio Bonadio decidió este viernes otorgarle la excarcelación a la imputada colaboradora, que está procesada por lavado de dinero y estaba detenida desde octubre.
Se trata de Pablo Goldberg, quien ingresó al Penal de Ezeiza para visitar a la detenida Carolina Pochetti. La mujer se negó a recibirlo y denunció ante la Justicia que, minutos antes, Elizabeth Ortiz Municoy -quien la implicó en la investigación- la llamó para decirle que un amigo de ella iría a ver
Bonadio homologó el acuerdo que había hecho con el fiscal Stornelli, luego de tomarle nuevamente declaración durante más de 3 horas. Sin embargo, la viuda de Dabiel Muñóz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, seguirá detenida con prisión preventiva.