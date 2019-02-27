Carolina Minella, la voz del tango actual cantó en Espacio Clarín
La joven voz de tango de Carolina Minella cantó por primera vez en Alberti 1242 con una propuesta que fusionó tango moderno y tradicional.
La joven voz de tango de Carolina Minella cantó por primera vez en Alberti 1242 con una propuesta que fusionó tango moderno y tradicional.
Durante el martes en "El lugar de los artistas" se presentaron Los Pichi Huinca, Kaymanta, Carolina Minella y Jorge Vazquez. También se llevó a cabo una charla a cargo del Dr. Alejandro Botbol.
Durante el martes se presentarán Los Pichi Huinca, Kaymanta, Carolina Minella y Jorge Vazquez. También se desarrollará una charla a cargo del Dr. Alejandro Botbol.