“Mitre Informa Primero” de Radio Mitre Mar del Plata ganó el Martín Fierro Federal
La ceremonia se realizó en San Miguel de Tucumán. La distinción fue recibida por Carlos Walker, productor del informativo, y Augusto Haase, uno de sus locutores.
La ceremonia se realizó en San Miguel de Tucumán. La distinción fue recibida por Carlos Walker, productor del informativo, y Augusto Haase, uno de sus locutores.
Así lo denunciaron en una nota presentada en el Concejo Deliberante. “Los locales bailables no tiene autorización”, remarcaron los vecinos y subrayaron: “Es una ostensible situación de ilegalidad”.