Carlos Bazán, el marplatense que entrena a la Selección Española de Taekwondo

En el Campeonato Mundial de Amsterdam que comenzará este viernes, hay dos competidores de Mar del Plata, pero además, estará presente Carlos Bazán, tres veces campeón del mundo como deportista que ahora, radicado en España, es uno de los entrenadores de la selección de ese país.