El marplatense que entrenó con McGregor
Luego de su experiencia en el Campeonato Mundial de Taekwondo como entrenador de la Selección de España, el marplatense Carlos Bazán recibió en su gimnasio a Connor McGregor y compartió entrenamiento.
Luego de su experiencia en el Campeonato Mundial de Taekwondo como entrenador de la Selección de España, el marplatense Carlos Bazán recibió en su gimnasio a Connor McGregor y compartió entrenamiento.
En el Campeonato Mundial de Amsterdam que comenzará este viernes, hay dos competidores de Mar del Plata, pero además, estará presente Carlos Bazán, tres veces campeón del mundo como deportista que ahora, radicado en España, es uno de los entrenadores de la selección de ese país.