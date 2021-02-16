Carlos Balmaceda

Artesanos de Mar del Plata, relegados, exigen ser incluídos para volver a la actividad

Amalia Sesma referente de los artesanos de la tradicional "Feria de la Diagonal" ubicada en diagonal Pueyrredón y San Martín, manifestó que "hasta ahora la única respuesta que hemos tenido es que el protocolo se está evaluando" y agregó que "hace ya más de 70 días que las ferias no están funcionando