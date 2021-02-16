Carlos Balmaceda
Costa brindó detalles sobre la distribución del fondo para reactivar el turismo y la cultura
Teatros independientes se reunieron con el Secretario de Cultura para delinear la vuelta
La Secretaría de Cultura realizará junto a Nación un mapeo de artistas callejeros
Balmaceda: “El reencuentro del artista con su público será en septiembre”
Teatros independientes marplatenses se reunieron con el Secretario de Cultura
El Municipio concretará los proyectos presentados en el programa “Convocarte”
Artesanos de Mar del Plata, relegados, exigen ser incluídos para volver a la actividad
Amalia Sesma referente de los artesanos de la tradicional "Feria de la Diagonal" ubicada en diagonal Pueyrredón y San Martín, manifestó que "hasta ahora la única respuesta que hemos tenido es que el protocolo se está evaluando" y agregó que "hace ya más de 70 días que las ferias no están funcionando
Comienza la 9° edición de "La Noche de los Museos" en Mar del Plata
Desde este jueves, con entrada libre y gratuita, marplatenses y turistas podrán disfrutar de distintos puntos característicos del ámbito cultural en nuestra ciudad. Carlos Balmaceda, secretario de Cultura de General Pueyrredon, manifestó que "este año incluimos una red de galerías de arte las cuales
“Mar del Plata es una ciudad esencialmente artística”
Así lo manifestó el flamante secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, en el acto que marcó el lanzamiento de la temporada 2020 para los elencos de Mar del Plata que se presentarán con diversas propuestas en los escenarios de la ciudad durante el verano.