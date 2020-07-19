Consejo Escolar: en la previa al receso invernal, repartieron 41.500 bolsones de alimentos
La distribución se realizó hasta el 16 de julio, con una única entrega que contempló los dos módulos de alimentos que se venían entregando mensualmente.
La distribución se realizó hasta el 16 de julio, con una única entrega que contempló los dos módulos de alimentos que se venían entregando mensualmente.
En el marco de la extensión de la cuarentena, para evitar la propagación del Coronavirus, desde el Consejo Escolar se realizó la segunda entrega de bolsones de alimento para los alumnos que habitualmente asisten a los comedores escolares.
A pocos días del comienzo de un nuevo ciclo lectivo, preocupa el acondicionamiento de los establecimientos en cuanto a infraestructura y mobiliario. Carina Cermesoni, presidente del Consejo Escolar, manifestó que "intentamos desde un principio que las escuelas que están con situaciones de infraestru