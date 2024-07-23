cápsula del tiempo

Suman más puntos donde dejar mensajes para el programa “Camino a los 200 años”
La iniciativa tiene por objetivo recolectar mensajes significativos de residentes y turistas para ser leídos en 50 años.
La iniciativa tiene por objetivo recolectar mensajes significativos de residentes y turistas para ser leídos en 50 años.
José María Conte es el creador de un proyecto para dejar mensajes en cápsulas que serán abiertas dentro de 50 años. Será una “fotografía de lo que está pasando hoy en Mar del Plata”, dijo.