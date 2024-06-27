capacitación en género

Presentan la iniciativa "Micaela Organizaciones" en la Facultad de Humanidades
Será el viernes a las 14.30. Es una de las propuestas pedagógicas de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad.
Será el viernes a las 14.30. Es una de las propuestas pedagógicas de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad.
La capacitación tendrá lugar este viernes en la sede de la central sindical en Mar del Plata, ubicada en Catamarca al 2124, e iniciará a las 17:30 con la palabra de Sofía Ardusso y Carla Mancuso.
El Ministerio de Desarrollo Social y una universidad privada de la ciudad firmaron una carta de intención que da inicio a un trabajo coordinado para la capacitación en materia de género y diversidad sexual destinadas a los agentes municipales.