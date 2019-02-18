Batán: cayó con la pala mecánica en una cantera y quedó atrapado
El operario, de 34 años, fue rescatado por los bomberos tras dos horas de trabajo. Fue trasladado al hospital con politraumatismos y cortes de gravedad.
El operario, de 34 años, fue rescatado por los bomberos tras dos horas de trabajo. Fue trasladado al hospital con politraumatismos y cortes de gravedad.
El fuego se inició en un campo a la vera de la ruta 88, en el kilómetro 16. El operario, de 50 años, sufría de asma, por lo que suponen que se desvaneció en el lugar. Cuatro dotaciones de bomberos aún trabajan para apagar las llamas.