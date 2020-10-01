“Cantando 2020”: el descargo de Nacha Guevara tras las burlas por sus temblores
La jurado se tomó unos minutos para hablar de su salud y responde a quienes la critican en las redes.
La jurado se tomó unos minutos para hablar de su salud y responde a quienes la critican en las redes.
Celeste Burgos sonó como posible participante del reality de El Trece. Qué dijeron Ángel de Brito y el propio ex diputado.
Tras un cruce con Laurita Fernández, la integrante del jurado sacó a relucir sus cláusulas contractuales y dijo estar dispuesta a abandonar el ciclo: “Si no me respetan, me voy”, se plantó la integrante del jurado.
El lunes 27 de julio volverá a la pantalla de El Trece el ciclo producido por Marcelo Tinelli, que ahora conducirán Ángel De Brito y Laurita Fernández. Intimidades de la apertura y otros detalles.