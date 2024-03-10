Feria de libros usados, una opción en la vuelta a clases
Frente a la Catedral existe la tradicional venta y canje, donde además de textos escolares se puede encontrar literatura.
Frente a la Catedral existe la tradicional venta y canje, donde además de textos escolares se puede encontrar literatura.
Será de 10 a 19 en las instalaciones del Centro de Castilla y León, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 2067.
La vicepresidenta dispuso nuevas opciones para que los senadores utilicen sus viáticos. Se trataba de una práctica común y polémica, por la gran cantidad de dinero extra que conseguían los legisladores por no utilizar sus viáticos.