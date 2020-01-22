Una familia necesitó casi 70 mil pesos en diciembre para pagar alimentos y servicios
Así surge de un informe presentado por el CESyAC en relación a diciembre de 2019. Se trata de un aumento interanual del 29,62% y 1,58% con respecto a noviembre.
Así surge de un informe presentado por el CESyAC en relación a diciembre de 2019. Se trata de un aumento interanual del 29,62% y 1,58% con respecto a noviembre.
Los datos surgieron de un estudio realizado por Consumidores Argentinos para octubre. Esto significa un aumento del 2,60% en relación a septiembre. La carne, las frutas y las verduras fueron las que más subieron. Los impuestos municipales encabezaron la otra categoría.
El diputado y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó cómo funcionará el sistema. Harán foco en las madres con niños menores de 6 años.
De acuerdo con la información que surge de la herramienta “Precios Claros” que tiene el Gobierno, las gaseosas, aguas y jugos son los rubros que más subieron. Marca una tendencia de lo que reflejará el IPC a mediados de mes