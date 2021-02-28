Campings: "Preferíamos esta temporada a nada"
Así lo señaló el empresario de balnearios, campings y parques acuáticos, Carlos Philapsidis. Además, afirmó que ven con buenas expectativas el último finde de febrero y todo marzo.
Así lo señaló el empresario de balnearios, campings y parques acuáticos, Carlos Philapsidis. Además, afirmó que ven con buenas expectativas el último finde de febrero y todo marzo.
Así se mostró el dueño de "El Griego", a pesar de la certeza de que no será una temporada como las anteriores.