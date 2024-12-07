Campeonato Mundial Optimist

Cuenta regresiva: cada vez más cerca del Mundial de Optimist en el Club Náutico

En la antesala de su centésimo aniversario, el Club Náutico Mar del Plata se apresta para organizar uno de los eventos de vela más importantes de los últimos años, como es el Campeonato Mundial de la Clase Optimist que se disputará del 5 al 14 de diciembre.