Campeonato Mundial Optimist

Con el viento como protagonista, Vogt encabeza el Mundial de Optimist
Se completó la primera jornada del Mundial de Optimist con el rosarino Vogt como líder.
Se completó la primera jornada del Mundial de Optimist con el rosarino Vogt como líder.
Esta mañana en el Club Náutico que se encarga de la organización del evento se presentó el Mundial de Optimist que comenzará el viernes.
Kevin Whitcraft, presidente de la International Optimist Dinghy Association, le envió una carta al presidente del Club Náutico, Juan Agra.
Superando a Singapur en la final, el equipo español se consagró campeón por equipos del Mundial Optimist. Mañana empezará la definición del torneo individual, supeditado al clima.
La ceremonia inaugural será mañana a las 17 en Playa Grande, con entrada libre y gratuita.
En la antesala de su centésimo aniversario, el Club Náutico Mar del Plata se apresta para organizar uno de los eventos de vela más importantes de los últimos años, como es el Campeonato Mundial de la Clase Optimist que se disputará del 5 al 14 de diciembre.