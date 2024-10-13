Chile y Paraguay fueron los mejores en el Eliminator Sudamericano
Se desarrolló una nueva jornada del Campeonato Sudamericano de MTB que se realiza en Balcarce y compartimos los resultados.
Se desarrolló una nueva jornada del Campeonato Sudamericano de MTB que se realiza en Balcarce y compartimos los resultados.
Fue presentado oficialmente el evento que se realizará de viernes a domingo en el Cerro "El Triunfo" de Balcarce.
El marplatense Matías “El Distinto” Leiva defendió con éxito por primera vez el Cinturón Sudamericano Super Pluma en Brandsen venciendo por puntos en fallo unánime a Nicolás “El Titán” De León. De punta a punta fue amplio dominador y mostró lo mejor de su boxeo.
Matías “El Distinto” Leiva tendrá este viernes su primera defensa del título Sudamericano Super Pluma en Brandsen y lo expondrá ante Juan De León en el combate de fondo de una velada que se televisará a través de TyC Sports.
El marplatense tiene rival para lo que será su regreso al ring además, defendiendo el título Sudamericano Mediano. Será el 20 de mayo, en principio en Buenos Aires y se medirá con el boliviano Luis “Pelón” Rivero, invicto en 8 peleas.
El campeón sudamericano SuperPluma, Matías “El Distinto” Leiva habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de la consagración en Cutral Có el pasado viernes y destacó el apoyo de su familia para llegar a cada logro deportivo: “cada vez que peleo yo, se que peleamos todos”. Además, el campeón Fede
El marplatense venció por puntos en fallo mayoritario a Nicolás Paz en Cutral Có y se consagró como el campeón 22° sudamericano SuperPluma. Fue una dura pelea donde la actitud y la cantidad de golpes tirados por el de nuestra ciudad, marcaron la diferencia. Romina Sosa en otro combate con cinturón c