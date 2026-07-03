La Selección Argentina afrontará este viernes un inesperado desafío en la fase eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se enfrente a Cabo Verde por un lugar en los cuartos de final.

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El encuentro se disputará desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del canadiense Drew Fischer.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras completar una sólida fase de grupos, en la que finalizó como líder luego de vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

Uno de los grandes protagonistas del conjunto nacional fue Lionel Messi, autor de seis de los ocho goles convertidos por Argentina en la primera ronda. Los otros tantos llegaron mediante un penal ejecutado por Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso.

Pese a los buenos resultados, una de las cuestiones que el cuerpo técnico buscará mejorar es la eficacia ofensiva de los delanteros, ya que la mayor parte del poder goleador recayó sobre el capitán argentino.

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Del otro lado estará una de las grandes sorpresas del certamen. Cabo Verde disputa por primera vez una Copa del Mundo y logró avanzar invicto tras igualar con España, Arabia Saudita y Uruguay durante la fase de grupos.

El arquero Vozinha, de 40 años, fue una de las figuras del seleccionado africano gracias a sus destacadas actuaciones, especialmente frente a España, y será uno de los principales obstáculos para el ataque argentino.

Scaloni podrá contar con todos sus futbolistas, luego de haber administrado cargas en el último compromiso ante Jordania, donde Messi ingresó en el complemento y volvió a convertir.

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El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor del duelo entre Australia y Egipto.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges y Sidny Cabral; Kevin Pina, Ryan Mendes, Telmo Arcanjo y Jamiro Monteiro; Garry Rodrigues y Dailon Livramento. DT: Pedro Leitao Brito.

Datos del partido

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Hard Rock Stadium, Miami. Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Drew Fischer (Canadá). Hora: 19 (hora argentina).