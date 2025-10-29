En el Concejo Deliberante, el oficialismo marplatense presentó un proyecto de comunicación por el cual se le solicitó a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires que brinde detalles sobre el estado, mantenimiento y condiciones de seguridad del tramo de la Ruta Provincial N° 11, comprendido entre Santa Clara del Mar y el Parque Camet.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se recordó que “el tramo de la Ruta Provincial N° 11, comprendido entre Santa Clara del Mar y el Parque Camet, fue inaugurado el 16 de diciembre de 2010 por autoridades nacionales y provinciales, con una extensión aproximada de 10 kilómetros y una inversión de 43 millones de pesos, en el marco del Plan Federal Para Todos los Argentinos”.

Y se puntualizó que “la obra incluyó la construcción de una doble calzada con cantero central, cordones de hormigón, dos nuevos puentes sobre el arroyo Santa Elena, iluminación, señalización vertical y horizontal, y una bicisenda paralela”.

A continuación, se alertó que “desde su inauguración, este tramo constituye un acceso estratégico al norte de Mar del Plata, vinculado al flujo turístico y al tránsito interurbano diario, por lo cual su correcto mantenimiento reviste importancia vial y económica”.

Además, desde el bloque de concejales de la UCR se señaló que “en los últimos años se han registrado reiterados siniestros viales en dicho corredor -particularmente entre los kilómetros 502 y 505, frente al ex GADA 601 y Playa Dorada-, donde vehículos despistados han impactado contra columnas de alumbrado instaladas en el cantero central, con resultados trágicos, como el ocurrido el 8 de octubre de 2025, y otro siniestro similar doce horas después en el mismo punto”.

En ese sentido, se resaltó que “estos hechos ponen de manifiesto posibles deficiencias estructurales y de mantenimiento relacionadas con la presencia de cordones de altura considerable, la inexistencia de barreras de contención tipo New Jersey, la presencia de obstáculos rígidos (columnas metálicas) sobre el cantero, la iluminación deficiente y el desmalezado insuficiente, lo que reduce la visibilidad nocturna y facilita la pérdida de control ante maniobras mínimas”.

“Resulta necesario conocer las condiciones actuales de mantenimiento, seguridad y diseño vial del sector, las medidas implementadas o previstas por el organismo competente, y los antecedentes contractuales de la obra inaugurada en 2010, para evaluar la pertinencia de futuras intervenciones. Y de acuerdo con el principio de prevención en materia de seguridad vial, corresponde a este Honorable Cuerpo requerir información precisa y actualizada sobre un corredor que involucra diariamente a miles de vecinos, turistas y transportistas”, finaliza el texto.