El Concejo Deliberante expresó su reconocimiento a los deportistas marplatenses que integraron la selección argentina de Taekwondo en el Campeonato Mundial ITF 2025, realizado en Barcelona, España, entre el 22 y el 27 de julio.

Durante un acto celebrado en el recinto, se entregó copia de la declaración a Alejandro Olguín, Alma Levicoi, Sergio Alderete, Santiago Campaner, Santino Tolosa, Ayelén Cabay y Tomás Maimone, junto con los fundamentos que respaldan la distinción.

En representación del grupo, el maestro Alejandro Yapuncic agradeció el reconocimiento: “Me pone orgulloso ver pasar por este lugar a tantos deportistas marplatenses. Hoy estamos contentos porque se está visualizando lo conseguido en un torneo muy importante. Gracias a los chicos, que entrenaron con mucho esfuerzo, y a sus familias, por el acompañamiento. Los logros vienen con recompensa, porque a muchos se les abren las puertas de la selección”, expresó.

El Campeonato Mundial ITF 2025 reunió a más de 650 competidores de más de 40 países, y los atletas marplatenses obtuvieron resultados sobresalientes, representando al país con compromiso y excelencia. En los fundamentos del decreto, los concejales destacaron el “desempeño ejemplar, la constancia en su preparación y la entrega en la competencia”.

Además, se destacó que esto “los convierte en verdaderos referentes para la juventud, inspirando a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños con responsabilidad, dedicación y pasión, y demostrando que la excelencia se alcanza con esfuerzo sostenido y compromiso”.

La ceremonia fue presidida por el autor de la iniciativa, Ricardo Liceaga Viñas, acompañado por los concejales Daniel Núñez y Mercedes Morro, y contó con la presencia de la presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero.