El SMN prevé lluvias dispersas y vientos del este de hasta 22 km/h para este lunes en Mar del Plata. La temperatura oscilará entre 14 y 17 grados centígrados, con humedad del 71 por ciento.

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El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada. Las precipitaciones serán de baja intensidad y se distribuirán en la mañana y la tarde, sin que el organismo meteorológico haya emitido alertas para el partido de General Pueyrredón.

En la zona portuaria, el viento ganará intensidad hacia el mediodía. El SMN recomienda precaución para actividades náuticas.

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El pronóstico se extiende hacia la franja costera: Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell registrarán condiciones similares durante el día.

Para el martes se espera una mejora gradual, con descenso de la nubosidad y menor probabilidad de lluvias.

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