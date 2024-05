El crimen de Iara Nardelli sigue siendo una incógnita para Mar del Plata. La adolescente de 16 años estuvo desaparecida desde el 30 de junio del 2023 durante 13 días, hasta que hallaron sus pertenencias y restos. Según las pericias, la menor murió entre el 6 y 7 de julio. Hoy, diez meses después, el caso carece de avances y su madre exige justicia.

La joven fue vista por última vez en Luro al 10.200, sin embargo, la incógnita de su paradero concluyó cuando un vecino de la ciudad descubrió restos óseos de Nardelli, en un terreno lindero a su domicilio. En el lugar se encontró un cráneo, cuero cabelludo, una pierna y una tibia, partes que estuvieron al menos cuatro días reposadas en esa ubicación.

Además, en un radio de 300 metros de donde encontraron sus restos, hallaron algunas prendas de la víctima, entre ellas un corpiño y una remera con un corte realizado con un arma blanca. Allí también se descubrió una campera, anteojos recetados, blisters de medicamentos, botellas de bebidas alcohólicas y un cuaderno de anotaciones personales.

La menor vivía en un complejo denominado Aldeas Infantiles, ubicado a menos de 15 cuadras de donde fue encontrado parte de su cuerpo. Nardelli permanecía allí por un cuadro de depresión que atravesaba desde hacía dos años.

En ese sentido, Mariela Quintanilla, madre de la víctima, dialogó con El Marplatense y afirmó que “hasta el momento seguimos sin ninguna novedad, la causa está completamente parada. Pero conservo la esperanza de que un día alguien se quiebre y confiese lo que le pasó a mi hija”.

“Me da muchísima impotencia y dolor que la fiscal Romina Díaz no se preocupe en investigar. Ver la frialdad con la que me trata”, sentenció.

Y agregó: “Algo que nos resulta muy raro a mi abogado y a mí, es que todavía estamos esperando el estudio histopatológico desde fines de octubre del año pasado. La fiscal es quien tiene que informarnos por qué tanta tardanza pero ni eso, no se comunica para nada. Ante su falta de interés, me acerqué a hablar con el Juez de Garantías, quien me recibió muy bien y me sacó dudas".

"La verdad no entiendo por qué tanto desinterés. Se me hace difícil el día a día sin Iara. Es muy triste no escuchar su voz, hablábamos todo el tiempo. Trato de mirar las fotos y recordar solo lindos momentos. A veces escucho sus audios, su voz, pero me pone triste y me causa dolor. También la sueño muy seguido y eso me da la sensación de tenerla cerca", siguió.

“No hay palabras para describir lo que siento, no saber qué le pasó. Confío y tengo esperanza en que alguien se va a quebrar y va a confesar todo. Esa es mi intuición como mamá”, concluyó Quintanilla.