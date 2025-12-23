Personal policial detuvo esta tarde a un hombre de 27 años acusado de intentar sustraer una bicicleta que había sido dejada en la vía pública en la intersección de la avenida Constitución y Luzuriaga.

La víctima, una joven de 16 años, informó a los efectivos que el sujeto circulaba con el rodado que le había sido robado instantes antes, mientras realizaba compras en un comercio de la zona.

Ante la denuncia inmediata, el personal actuante procedió a la aprehensión del imputado y al secuestro de la bicicleta, que fue reconocida por la víctima como de su propiedad.

Las actuaciones fueron comunicadas al fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de la formación de la causa al imputado, su traslado a la Unidad Penal Nº44 y la restitución del rodado a la damnificada.

