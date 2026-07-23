La familia del campeón del mundo Gonzalo Montiel volvió a quedar en el centro de un hecho de inseguridad luego de que la hermana del futbolista fuera víctima de una violenta entradera en su vivienda de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

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El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando entre tres y cuatro delincuentes llegaron hasta la propiedad y se identificaron como policías para lograr que la mujer abriera la puerta. Una vez dentro, la redujeron, le ataron las manos con precintos plásticos y recorrieron la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.

Tras permanecer apenas unos minutos en el domicilio, los asaltantes huyeron antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. Como parte del botín, se llevaron un Peugeot 308 blanco perteneciente a la víctima, aunque no se registraron personas heridas.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 del Departamento Judicial de La Matanza. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, toman declaraciones a posibles testigos e intentan establecer la ruta de escape utilizada por los delincuentes.

Además, una de las principales hipótesis es determinar si la banda realizó tareas de inteligencia previas para conocer los movimientos de la familia y concretar el golpe bajo la modalidad de falsos policías.

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El caso se suma a otros episodios de inseguridad que afectaron al entorno del defensor de la Selección argentina y mantiene en alerta a los investigadores, que continúan con las tareas para identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.

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