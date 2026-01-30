La Ciudad de Buenos Aires presentó en Mar del Plata su oferta turística para este año, con un evento en el Torreón del Monje en el que se hizo un repaso por sus diversos encantos, que cruzan lo gastronómico, con lo cultural y lo recreativo. “Para nosotros es una ciudad única, llena de vida, donde pasan cosas todos los días del año y en todos los barrios”, contó a El Marplatense el presidente del Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

Ads

La presencia en Mar del Plata es la forma de relacionar “una ciudad hermana y complementaria”, según indicó el funcionario, quien recordó que “al marplatense en invierno le encanta escaparse a Buenos Aires, y al porteño en verano le encanta venir a Mar del Plata. Estamos a menos de cuatro horas por tierra y a una hora en avión. Nos sentimos como en casa: al marplatense le encanta Buenos Aires y al porteño le encanta Mar del Plata”.

Del acto participaron además el ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon, Diego Juárez, y la directora de Promoción Turística de CABA, Lila Bacigalupo, quien ofició como maestra de ceremonias detallando uno a uno los encantos que presenta la capital argentina. Entre las novedades, se destacó el nuevo ascensor que permite subir a la cima del Obelisco y ver la ciudad desde lo más alto.

Ads

Puede interesarte

“Nos encanta poder contar en cada una de las grandes ciudades del país todo lo que se puede hacer en Buenos Aires. La semana pasada estuvimos en Madrid presentando la oferta y esta semana estamos en Mar del Plata, donde siempre nos gusta venir a mostrar la programación de eventos, porque en enero es un poco la capital de todo”, agregó Díaz Gilligan.

De cara a lo que sucederá este año, el funcionario resaltó que precisamente se hará hincapié “sobre todo en los grandes eventos” ya que “cada vez más la gente viaja para vivir experiencias, y esas experiencias están muy ligadas a espectáculos musicales y shows. En ese sentido, Buenos Aires tiene una oferta número uno en la región”. Durante 2025 se realizaron 780 eventos masivos en CABA y esperan este año superar esa cifra.

Ads

Si la ciudad tiene ya una oferta turística asentada, Díaz Gilligan reconoció que “siempre hay algo por descubrir y también algo por inventar”. Y destacó por ejemplo que este año el Teatro Colón “abre por primera vez sus puertas en enero con una obra sobre la vida de Astor Piazzolla, lo que es una excusa ideal para visitarlo”. A lo que sumó la navegación desde Puerto Madero a La Boca, los museos de River y Boca, y una enorme cantidad de eventos musicales y deportivos: “Todo eso es una excusa perfecta para visitar la ciudad”.

Puede interesarte

Sobre cómo es administrar desde su función la amplia variedad de propuestas, el titular de Turismo de CABA dijo que “es fácil y es complejo a la vez”. Y aseguró que “es fácil porque la oferta es espectacular. Uno se siente cómodo vendiendo un producto de calidad que el turista nacional e internacional valora mucho: las tanguerías, las librerías, los teatros. Lo difícil en realidad es para el turista, que tiene que elegir. Qué prioriza, qué visita y qué deja afuera, porque todo viaje es una elección”.

Actualmente las políticas turísticas cuentan con un instrumento invalorable de la mano de la tecnología y las estadísticas. Para Díaz Gilligan estas herramientas “son fundamentales para definir una estrategia, porque los fondos siempre son finitos y hay que decidir dónde vender y qué vender. Hoy tenemos herramientas espectaculares que nos permiten saber de dónde viene la gente, qué busca, qué le interesa y dónde quiere alojarse. Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones y a predecir el comportamiento del turista”.