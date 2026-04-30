Personal de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento en el barrio Estada en el marco de una investigación por robo de vehículos: durante el operativo, además de la recuperación de los rodados se logró el secuestro de municiones.

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La pesquisa, sustentada en el análisis de material fílmico y tareas de geolocalización, permitió establecer que uno de los rodados sustraídos podría encontrarse en el lugar, una vivienda ubicada en Pirán y Aragón.

Una vez en el domicilio, y tras contar con la autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron y constataron en el garaje la presencia de dos vehículos con pedido de secuestro activo.

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En el procedimiento se incautaron una camioneta Volkswagen Amarok y un Nissan Kicks, ambos vinculados a hechos delictivos recientes, además de municiones calibre .22 halladas en el interior de la vivienda.

Uno de los rodados había sido sustraído el 18 de marzo bajo la modalidad de hurto automotor, mientras que el restante fue robado el pasado martes mediante un robo agravado con utilización de arma de fuego.

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Intervino la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Automotor, desde donde se dispuso el secuestro de los vehículos para la realización de las pericias correspondientes y su posterior restitución a los propietarios. Asimismo, no se adoptaron medidas restrictivas respecto de la propietaria del inmueble.